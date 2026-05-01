Jasmine not jafar + Spore + Jabba 360 Nilvange

Nilvange

Jasmine not jafar + Spore + Jabba 360

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Jasmine Not Jafar

A l’image de l’enchevêtrement de câbles multicolores qui s’échappent de leurs modulaires, les Jasmine Not Jafar croient farouchement qu’à deux on forme une multitude ! Si leur attitude brat girl power et la lutte contre le patriarcat imprègnent leur musique, il serait bien réducteur de les ranger dans des cases trop étroites..

SPORE

Dans son procédé d’évasion, Jabba360 crée un passage vers une terre où guitares Hello Kitty et météo canadienne se retrouvent. collaborent pour créer le morceau Floral, un croisement botanique entre la synth-wave de Carpenter Brut, le rock stoner de Mars Red Sky et le rock alternatif de De Staat. Fin 2023, Louise, Tristan, Matteo, Léo & Aurélien décident de poursuivre l’aventure et d’assumer la création d’un groupe SPORE.

JABBA360

La stabulation est un procédé où le bétail est maintenu dans un espace restreint et clos. Reste la question sauter au-dessus du grillage ou non ?

Dans son procédé d’évasion, Jabba360 crée un passage vers une terre où guitares Hello Kitty et météo canadienne se retrouvent.Tout public

20 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

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English :

Jasmine Not Jafar

Like the tangle of multicolored cables running from their modular units, Jasmine Not Jafar fiercely believe that two can make a multitude! While their brat-girl power attitude and anti-patriarchy stance permeate their music, it would be simplistic to pigeonhole them…

SPORE

In their escapist process, Jabba360 create a passageway to a land where Hello Kitty guitars and Canadian weather meet. collaborate to create Floral, a botanical cross between the synth-wave of Carpenter Brut, the stoner rock of Mars Red Sky and the alternative rock of De Staat. At the end of 2023, Louise, Tristan, Matteo, Léo & Aurélien decided to continue the adventure and take on the creation of a band: SPORE.

JABBA360

Stabling is a method of keeping livestock in a confined, enclosed space. The question remains: to jump over the fence or not?

In his escape process, Jabba360 creates a passageway to a land where Hello Kitty guitars and Canadian weather meet.

L’événement Jasmine not jafar + Spore + Jabba 360 Nilvange a été mis à jour le 2026-04-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME