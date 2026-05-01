Promenade d’initiation aux chants d’oiseaux Parc du château de Nilvange Nilvange

Nilvange

Promenade d’initiation aux chants d’oiseaux

Parc du château de Nilvange 12 rue du Maréchal Joffre Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tendez l’oreille et partez à la découverte des oiseaux lors d’une balade nature accessible à tous. Cette sortie d’initiation vous apprendra à reconnaître les chants d’oiseaux et à mieux observer la biodiversité locale au fil d’une promenade conviviale en pleine nature.

Inscription obligatoire auprès de la mairie.Tout public

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Parc du château de Nilvange 12 rue du Maréchal Joffre Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 86 40 30 contact@mairie-nilvange.fr

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English :

Put your ears to the ground and discover birds on a nature walk open to all. This introductory outing will teach you how to recognize bird songs and better observe local biodiversity during a friendly nature walk.

Registration required at the town hall.

L’événement Promenade d’initiation aux chants d’oiseaux Nilvange a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME