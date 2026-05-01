Promenade d’initiation aux chants d’oiseaux Parc du château de Nilvange Nilvange
Promenade d’initiation aux chants d’oiseaux Parc du château de Nilvange Nilvange samedi 23 mai 2026.
Nilvange
Promenade d’initiation aux chants d’oiseaux
Parc du château de Nilvange 12 rue du Maréchal Joffre Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tendez l’oreille et partez à la découverte des oiseaux lors d’une balade nature accessible à tous. Cette sortie d’initiation vous apprendra à reconnaître les chants d’oiseaux et à mieux observer la biodiversité locale au fil d’une promenade conviviale en pleine nature.
Inscription obligatoire auprès de la mairie.Tout public
0 .
Parc du château de Nilvange 12 rue du Maréchal Joffre Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 86 40 30 contact@mairie-nilvange.fr
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English :
Put your ears to the ground and discover birds on a nature walk open to all. This introductory outing will teach you how to recognize bird songs and better observe local biodiversity during a friendly nature walk.
Registration required at the town hall.
L’événement Promenade d’initiation aux chants d’oiseaux Nilvange a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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