Nilvange

Théatre Rest/e

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une comédie dramatique de Azilys TANNEAU

Mise en scène Jean-Marc BECHLER

COMÉDIENS Eve LASSERRE, Éric PELLIER, Lucile WOLFF-BARTHEL, Jean-Marc LOMBARD, Antoine CARPENTIER.

Dévastée par le suicide de sa fille, une mère en quête de réponses se tourne vers une start-up qui propose la reconstitution virtuelle des défunts grâce à l’intelligence artificielle. Commence alors un parcours vertigineux pour cette famille, entre réalité et illusion.

Cette pièce apporte une réflexion sensible sur le deuil, les technologies immersives et la complexité des liens familiaux face à la mort.Tout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

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English :

A comedy-drama by Azilys TANNEAU

Directed by Jean-Marc BECHLER

ACTORS: Eve LASSERRE, Éric PELLIER, Lucile WOLFF-BARTHEL, Jean-Marc LOMBARD, Antoine CARPENTIER.

Devastated by her daughter?s suicide, a mother in search of answers turns to a start-up offering virtual reconstructions of the deceased using artificial intelligence. A dizzying journey begins for this family, between reality and illusion.

This play offers a sensitive reflection on mourning, immersive technologies and the complexity of family ties in the face of death.

L’événement Théatre Rest/e Nilvange a été mis à jour le 2026-04-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME