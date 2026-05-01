Ouagz 2000 Nilvange

Nilvange

Ouaga 2000

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Ouaga 2000

Gurvan Loudoux Amadou Diao Evelyne Mambo

Ouaga 2000 célèbre les sonorités et les danses d’Afrique de l’Ouest un mélange entraînant de musiques traditionnelles et actuelles, porté par des chorégraphies collectives qui embarquent le public petit à petit, dans l’esprit de grande fête populaire.

Sur scène, la chorégraphe et chanteuse Evelyne Mambo, accompagnée des musiciens Gurvan Loudoux et Amadou Diao, invite petit·es et grand·es à plonger dans un univers nourri de leurs souvenirs d’enfance et des maquis du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, ces lieux de vie et de partage où la musique résonne à tue-tête.Tout public

7 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07 ressource@legueulardplus.fr

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English :

Ouaga 2000

Gurvan Loudoux Amadou Diao Evelyne Mambo

Ouaga 2000 celebrates the sounds and dances of West Africa: an exciting mix of traditional and contemporary music, supported by collective choreography that gradually draws the audience into the spirit of a great popular festival.

On stage, choreographer and singer Evelyne Mambo, accompanied by musicians Gurvan Loudoux and Amadou Diao, invites young and old alike to plunge into a universe nourished by childhood memories and the maquis of Burkina Faso and Côte d?Ivoire, those places of life and sharing where music resounds at the top of its lungs.

L’événement Ouaga 2000 Nilvange a été mis à jour le 2026-04-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME