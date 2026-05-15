Repas Fête nationale et jeux Stade Gray-la-Ville

Gray-la-Ville

Repas Fête nationale et jeux

Stade 10 Rue d’Essertey Gray-la-Ville Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des fêtes de Gray-La-Ville vous propose un repas le midi et des animations à l’occasion de la Fête Nationale. .

Stade 10 Rue d’Essertey Gray-la-Ville 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 05 69 mairie.gray-la-ville@orange.fr

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English : Repas Fête nationale et jeux

L’événement Repas Fête nationale et jeux Gray-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY