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Repas Fête nationale et jeux Stade Gray-la-Ville

Repas Fête nationale et jeux Stade Gray-la-Ville mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Stade

Adresse : 10 Rue d'Essertey

Ville : 70100 Gray-la-Ville

Département : Haute-Saône

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Gray-la-Ville

Repas Fête nationale et jeux

Stade 10 Rue d’Essertey Gray-la-Ville Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le Comité des fêtes de Gray-La-Ville vous propose un repas le midi et des animations à l’occasion de la Fête Nationale.   .

Stade 10 Rue d’Essertey Gray-la-Ville 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 05 69  mairie.gray-la-ville@orange.fr

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English : Repas Fête nationale et jeux

L’événement Repas Fête nationale et jeux Gray-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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