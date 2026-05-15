Repas Fête nationale et jeux Stade Gray-la-Ville
Repas Fête nationale et jeux Stade Gray-la-Ville mardi 14 juillet 2026.
Gray-la-Ville
Repas Fête nationale et jeux
Stade 10 Rue d’Essertey Gray-la-Ville Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le Comité des fêtes de Gray-La-Ville vous propose un repas le midi et des animations à l’occasion de la Fête Nationale. .
Stade 10 Rue d’Essertey Gray-la-Ville 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 05 69 mairie.gray-la-ville@orange.fr
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English : Repas Fête nationale et jeux
L’événement Repas Fête nationale et jeux Gray-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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