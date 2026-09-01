Informations pratiques

Gouhenans

Repas friture de carpes à Gouhenans

Salle des fêtes de Gouhenans Gouhenans Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 12:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Friture de carpe proposé par les anciens combattants de Gouhenans le dimanche 20 septembre. Réservations avant le 12 septembre. .

Salle des fêtes de Gouhenans Gouhenans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 12 91

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English : Repas friture de carpes à Gouhenans

L’événement Repas friture de carpes à Gouhenans Gouhenans a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL