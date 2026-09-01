Repas friture de carpes à Gouhenans Gouhenans
dimanche 20 septembre 2026 · Gouhenans
Informations pratiques
Gouhenans
Repas friture de carpes à Gouhenans
Salle des fêtes de Gouhenans Gouhenans Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Friture de carpe proposé par les anciens combattants de Gouhenans le dimanche 20 septembre. Réservations avant le 12 septembre. .
Salle des fêtes de Gouhenans Gouhenans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 12 91
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English : Repas friture de carpes à Gouhenans
L’événement Repas friture de carpes à Gouhenans Gouhenans a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL