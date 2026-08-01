Repas Garbure Salle d’activités Ruat-Carguessac Beauville
dimanche 30 août 2026 · Salle d'activités Ruat-Carguessac · Beauville
Informations pratiques
Beauville
Repas Garbure
Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Repas proposé par l’association culturelle et laïque de Carguessac.
Menu
APÉRITIF
GARBURE
SALADE FROMAGE
DESSERT
CAFÉ
VIN COMPRIS
Prochain repas Poule au Pot le 24 Septembre 2026
Repas proposé par l’association culturelle et laïque de Carguessac.
Menu
APÉRITIF
GARBURE
SALADE FROMAGE
DESSERT
CAFÉ
VIN COMPRIS
Prochain repas Poule au Pot le 24 Septembre 2026 .
Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62
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English : Repas Garbure
Meal hosted by the Carguessac Cultural and Le%EFque Association.
Menu:
APERITIF
GARBURE
SALAD CHEESE
DESSERT
COFFEE
WINE INCLUDED
Next meal: Poule au Pot on September 24, 2026
L’événement Repas Garbure Beauville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen