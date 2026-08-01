UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beauville

Repas Garbure Salle d’activités Ruat-Carguessac Beauville

dimanche 30 août 2026 · Salle d'activités Ruat-Carguessac · Beauville

Repas Garbure Salle d’activités Ruat-Carguessac Beauville

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle d'activités Ruat-Carguessac
Adresse
1383 route de la Petite Séoune
Ville
47470 Beauville
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
23 23 23 Tarif de base plein tarif

Beauville

Repas Garbure

Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Repas proposé par l’association culturelle et laïque de Carguessac.

Menu
APÉRITIF
GARBURE
SALADE FROMAGE
DESSERT
CAFÉ
VIN COMPRIS

Prochain repas Poule au Pot le 24 Septembre 2026
Repas proposé par l’association culturelle et laïque de Carguessac.

Menu
APÉRITIF
GARBURE
SALADE FROMAGE
DESSERT
CAFÉ
VIN COMPRIS

Prochain repas Poule au Pot le 24 Septembre 2026   .

Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas Garbure

Meal hosted by the Carguessac Cultural and Le%EFque Association.

Menu:
APERITIF
GARBURE
SALAD CHEESE
DESSERT
COFFEE
WINE INCLUDED

Next meal: Poule au Pot on September 24, 2026

L’événement Repas Garbure Beauville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen

À voir aussi à Beauville (Lot-et-Garonne)