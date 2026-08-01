Repas Garbure Salle d’activités Ruat-Carguessac Beauville

Informations pratiques

Beauville

Repas Garbure

Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Repas proposé par l’association culturelle et laïque de Carguessac.

Menu

APÉRITIF

GARBURE

SALADE FROMAGE

DESSERT

CAFÉ

VIN COMPRIS

Prochain repas Poule au Pot le 24 Septembre 2026

Repas proposé par l’association culturelle et laïque de Carguessac.

Menu

APÉRITIF

GARBURE

SALADE FROMAGE

DESSERT

CAFÉ

VIN COMPRIS

Prochain repas Poule au Pot le 24 Septembre 2026 .

Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62

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English : Repas Garbure

Meal hosted by the Carguessac Cultural and Le%EFque Association.

Menu:

APERITIF

GARBURE

SALAD CHEESE

DESSERT

COFFEE

WINE INCLUDED

Next meal: Poule au Pot on September 24, 2026

L’événement Repas Garbure Beauville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen