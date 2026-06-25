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Repas jambon braisé Monestier

Repas jambon braisé Monestier

Repas jambon braisé Monestier dimanche 12 juillet 2026.

Ville
24240 Monestier
Département
Dordogne
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Monestier

Repas jambon braisé

Monestier Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

L’Amicale des propriétaires et chasseurs de Monestier vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de son traditionnel repas jambon braisé, le dimanche 12 juillet à partir de 12h.

Au menu melon au Monbazillac, jambon braisé, pommes de terre sautées, fromage, glace, avec vin et café compris.

Le repas est proposé au tarif de 20 € par adulte. Pour les enfants, le repas est gratuit jusqu’à 8 ans et proposé à 12 € pour les 8 à 12 ans.

Une buvette sera également disponible sur place. Pensez à apporter vos couverts.

Réservation obligatoire avant le 5 juillet au 06 73 22 76 08.

Venez nombreux profiter de cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage à Monestier !   .

Monestier 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 22 76 08 

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English : Repas jambon braisé

L’événement Repas jambon braisé Monestier a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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