Monestier

Repas jambon braisé

Monestier Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

L’Amicale des propriétaires et chasseurs de Monestier vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de son traditionnel repas jambon braisé, le dimanche 12 juillet à partir de 12h.

Au menu melon au Monbazillac, jambon braisé, pommes de terre sautées, fromage, glace, avec vin et café compris.

Le repas est proposé au tarif de 20 € par adulte. Pour les enfants, le repas est gratuit jusqu’à 8 ans et proposé à 12 € pour les 8 à 12 ans.

Une buvette sera également disponible sur place. Pensez à apporter vos couverts.

Réservation obligatoire avant le 5 juillet au 06 73 22 76 08.

Venez nombreux profiter de cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage à Monestier ! .

Monestier 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 22 76 08

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English : Repas jambon braisé

L’événement Repas jambon braisé Monestier a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides