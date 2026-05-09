Concert de Jazz au Château des Vigiers Château des Vigiers Monestier

Monestier

Concert de Jazz au Château des Vigiers

Château des Vigiers 644 Route Lars Urban Petersson Monestier Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Vivez une soirée jazz au Château des Vigiers avec la vocaliste américaine Matelyn Alicia, dont la voix chaleureuse, inspirée du gospel, promet un moment plein d’émotion.

Pour prolonger l’expérience, vous avez la possibilité de dîner sur place, au Bistrot des Vigiers avant le concert. .

Château des Vigiers 644 Route Lars Urban Petersson Monestier 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 50 00 reception@vigiers.com

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English : Concert de Jazz au Château des Vigiers

L’événement Concert de Jazz au Château des Vigiers Monestier a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides