Concert de Jazz au Château des Vigiers Château des Vigiers Monestier
Concert de Jazz au Château des Vigiers Château des Vigiers Monestier samedi 4 juillet 2026.
Monestier
Concert de Jazz au Château des Vigiers
Château des Vigiers 644 Route Lars Urban Petersson Monestier Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Vivez une soirée jazz au Château des Vigiers avec la vocaliste américaine Matelyn Alicia, dont la voix chaleureuse, inspirée du gospel, promet un moment plein d’émotion.
Pour prolonger l’expérience, vous avez la possibilité de dîner sur place, au Bistrot des Vigiers avant le concert. .
Château des Vigiers 644 Route Lars Urban Petersson Monestier 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 50 00 reception@vigiers.com
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English : Concert de Jazz au Château des Vigiers
L’événement Concert de Jazz au Château des Vigiers Monestier a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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