Déstocke Livres et jeux Monestier
Déstocke Livres et jeux Monestier dimanche 5 juillet 2026.
Monestier
Déstocke Livres et jeux
Plan d’eau Monestier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Déstockage Livres & Jeux au plan d’eau de Monestier ! Apportez vos livres, jeux et jouets pour leur donner une seconde vie. Pensez à prévoir petite table, chaises et parasol. Échanges et convivialité dans un cadre naturel et familial.
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Plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 07 36 87 mairie-monestier@orange.fr
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English :
Book & Game Giveaway at the Monestier Lake! Bring your books, games, and toys to give them a second life. Be sure to bring a small table, chairs, and a beach umbrella. Enjoy trading and good company in a natural, family-friendly setting.
L’événement Déstocke Livres et jeux Monestier a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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