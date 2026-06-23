Monestier

Déstocke Livres et jeux

Plan d’eau Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Déstockage Livres & Jeux au plan d’eau de Monestier ! Apportez vos livres, jeux et jouets pour leur donner une seconde vie. Pensez à prévoir petite table, chaises et parasol. Échanges et convivialité dans un cadre naturel et familial.

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Plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 07 36 87 mairie-monestier@orange.fr

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English :

Book & Game Giveaway at the Monestier Lake! Bring your books, games, and toys to give them a second life. Be sure to bring a small table, chairs, and a beach umbrella. Enjoy trading and good company in a natural, family-friendly setting.

L’événement Déstocke Livres et jeux Monestier a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule