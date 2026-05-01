Repas magret Sainte-Gemme-Martaillac
Repas magret Sainte-Gemme-Martaillac samedi 30 mai 2026.
Sainte-Gemme-Martaillac
Repas magret
Salle des fêtes Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Apéro, terrine campagnarde carottes râpées, magret frites, salade fromage, fraises.
Sur réservation jusqu’au 24 mai .
Salle des fêtes Sainte-Gemme-Martaillac 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 45 81 30
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English : Repas magret
L’événement Repas magret Sainte-Gemme-Martaillac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne