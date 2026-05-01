Sainte-Gemme-Martaillac

Repas magret

Salle des fêtes Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Apéro, terrine campagnarde carottes râpées, magret frites, salade fromage, fraises.

Sur réservation jusqu’au 24 mai .

Salle des fêtes Sainte-Gemme-Martaillac 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 45 81 30

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English : Repas magret

L’événement Repas magret Sainte-Gemme-Martaillac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne