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Repas magret Sainte-Gemme-Martaillac

Repas magret Sainte-Gemme-Martaillac

Repas magret Sainte-Gemme-Martaillac samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 47250 Sainte-Gemme-Martaillac

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit

Sainte-Gemme-Martaillac

Repas magret

Salle des fêtes Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Apéro, terrine campagnarde carottes râpées, magret frites, salade fromage, fraises.
Sur réservation jusqu’au 24 mai   .

Salle des fêtes Sainte-Gemme-Martaillac 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 45 81 30 

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English : Repas magret

L’événement Repas magret Sainte-Gemme-Martaillac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne