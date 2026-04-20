REPAS MOULES FRITES A VOLONTÉ BY POULAIN Adissan
REPAS MOULES FRITES A VOLONTÉ BY POULAIN Adissan vendredi 24 avril 2026.
Adissan
REPAS MOULES FRITES A VOLONTÉ BY POULAIN
2 avenue Abbé Sagnès Adissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Repas festif moules frites à volonté avec concert gipsy.
MOULES & FRITES À VOLONTÉ
by Le Poulain
Salle Polyvalente d’Adissan
Dimanche 24 mai 2026 à partir de 11h
⚠️ ATTENTION événement à haut risque
➡️ Risque élevé de se resservir “une dernière fois” 4 fois
➡️ Possibilité de finir en train de chanter avec le groupe gipsy
➡️ Et de repartir en se disant “j’ai peut-être abusé…” (oui.)
️ LE CONCEPT (simple et efficace)
Moules & frites À VOLONTÉ
ou Saucisse & frites (si t’aimes pas les moules )
Vin blanc À VOLONTÉ (on insiste…)
Fromage
Fraises au sucre & café
15 € Adultes
10 € Enfants (-12 ans)
PROGRAMME
11h Début de la journée et ouverture de la buvette
13h Début du repas (plus personne ne rigole)
13h Concert Gipsy du Midi (et là, ça part)
DRESS CODE OBLIGATOIRE
⚓ TOUS EN MARINIÈRE
Oui, c’est obligatoire.
Non, un t-shirt rayé de vacances ça passe.
Si t’en as pas… tu viens quand même, mais tu prends des regards
Inscriptions
➡️ HelloAsso https://www.helloasso.com/…/eve…/moules-frites-a-volonte
➡️ Ou directement à la cave coopérative d’Adissan
Avec La Clairette d’Adissan & Ô Comptoir Iodé
Sans réservation = tu regardes les autres manger .
2 avenue Abbé Sagnès Adissan 34230 Hérault Occitanie
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English : REPAS MOULES FRITES A VOLONTÉ BY POULAIN
All-you-can-eat mussels and French fries with gipsy concert.
L’événement REPAS MOULES FRITES A VOLONTÉ BY POULAIN Adissan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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