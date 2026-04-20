Adissan

REPAS MOULES FRITES A VOLONTÉ BY POULAIN

2 avenue Abbé Sagnès Adissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Repas festif moules frites à volonté avec concert gipsy.

MOULES & FRITES À VOLONTÉ

by Le Poulain

Salle Polyvalente d’Adissan

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 11h

⚠️ ATTENTION événement à haut risque

➡️ Risque élevé de se resservir “une dernière fois” 4 fois

➡️ Possibilité de finir en train de chanter avec le groupe gipsy

➡️ Et de repartir en se disant “j’ai peut-être abusé…” (oui.)

️ LE CONCEPT (simple et efficace)

Moules & frites À VOLONTÉ

ou Saucisse & frites (si t’aimes pas les moules )

Vin blanc À VOLONTÉ (on insiste…)

Fromage

Fraises au sucre & café

15 € Adultes

10 € Enfants (-12 ans)

PROGRAMME

11h Début de la journée et ouverture de la buvette

13h Début du repas (plus personne ne rigole)

13h Concert Gipsy du Midi (et là, ça part)

DRESS CODE OBLIGATOIRE

⚓ TOUS EN MARINIÈRE

Oui, c’est obligatoire.

Non, un t-shirt rayé de vacances ça passe.

Si t’en as pas… tu viens quand même, mais tu prends des regards

Inscriptions

➡️ HelloAsso https://www.helloasso.com/…/eve…/moules-frites-a-volonte

➡️ Ou directement à la cave coopérative d’Adissan

Avec La Clairette d’Adissan & Ô Comptoir Iodé

Sans réservation = tu regardes les autres manger .

2 avenue Abbé Sagnès Adissan 34230 Hérault Occitanie

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English : REPAS MOULES FRITES A VOLONTÉ BY POULAIN

All-you-can-eat mussels and French fries with gipsy concert.

L’événement REPAS MOULES FRITES A VOLONTÉ BY POULAIN Adissan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34