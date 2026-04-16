Adissan

SPECTACLE ENFANTS LA GADOUE

Rue De La Poste Adissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La gadoue par la compagnie Caracol Théâtre !

C’est les vacances ! Venez découvrir en famille ce spectacle de théâtre sensoriel qui présente la terre sous toutes ses formes.

Dès 1 an jusqu’à 6 ans

04.67.09.98.36.

SUR INSCRIPTION.

Malaxer, creuser, modeler, planter, patauger… Quoi de plus exaltant que de sentir le contact de la terre, son odeur, sa texture. Alors… Que la fête commence !!! La terre renferme tellement de rêves et d’expériences pour qui sait y fouiller.

La Gadoue est un spectacle de théâtre sensoriel qui présente la terre sous toutes ses formes. Nous suivons le personnage principal dans sa découverte. Un cadeau est posé un pot en argile rempli de terre. Son univers immaculé est bien vite rempli par cet élément bienfaisant… .

Rue De La Poste Adissan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 09 98 36 c.baumlin@agglohm.net

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English : SPECTACLE ENFANTS LA GADOUE

La gadoue by the Caracol Théâtre company!

It’s the vacations! Bring the whole family to discover this sensory theater show that presents the earth in all its forms.

From 1 to 6 years

04.67.09.98.36.

WITH REGISTRATION.

L’événement SPECTACLE ENFANTS LA GADOUE Adissan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34