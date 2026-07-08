Informations pratiques

Concarneau

Repas Moules Frites

Parking de la criée Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Repas Moules frites, crêpes saucisses. Concert et structures gonflables.

Prévente 10€ sur place 12€

Organisé par l’Hermine concarnoise .

Parking de la criée Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 66 15

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English :

L’événement Repas Moules Frites Concarneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OTC CCA