AGENDA · Concarneau
Repas Moules Frites Concarneau
samedi 25 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Repas Moules Frites
Parking de la criée Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Repas Moules frites, crêpes saucisses. Concert et structures gonflables.
Prévente 10€ sur place 12€
Organisé par l’Hermine concarnoise .
Parking de la criée Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 66 15
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English :
L’événement Repas Moules Frites Concarneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OTC CCA
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