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AGENDA · Concarneau

Repas Moules Frites Concarneau

samedi 25 juillet 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Parking de la criée
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Repas Moules Frites

Parking de la criée Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Repas Moules frites, crêpes saucisses. Concert et structures gonflables.
Prévente 10€ sur place 12€
Organisé par l’Hermine concarnoise   .

Parking de la criée Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 66 15 

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English :

L’événement Repas Moules Frites Concarneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OTC CCA

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