Fleury

Repas moules-frites

Salle des fêtes Fleury Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 02:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Repas moules-frites. Sur réservation. .

Salle des fêtes Fleury 50800 Manche Normandie +33 6 65 52 38 76

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English : Repas moules-frites

L’événement Repas moules-frites Fleury a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Villedieu-les-Poêles