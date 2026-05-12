Repas moules-frites Fleury
Repas moules-frites Fleury samedi 3 octobre 2026.
Fleury
Repas moules-frites
Salle des fêtes Fleury Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 02:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Repas moules-frites. Sur réservation. .
Salle des fêtes Fleury 50800 Manche Normandie +33 6 65 52 38 76
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English : Repas moules-frites
L’événement Repas moules-frites Fleury a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Villedieu-les-Poêles
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