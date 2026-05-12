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Repas moules-frites Fleury

Repas moules-frites Fleury

Repas moules-frites Fleury samedi 3 octobre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 50800 Fleury

Département : Manche

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Fleury

Repas moules-frites

Salle des fêtes Fleury Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 02:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Repas moules-frites. Sur réservation.   .

Salle des fêtes Fleury 50800 Manche Normandie +33 6 65 52 38 76 

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English : Repas moules-frites

L’événement Repas moules-frites Fleury a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Villedieu-les-Poêles

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