Informations pratiques

Saint-Martin-de-Villeréal

Repas moules frites

Saint-Martin-de-Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez danser et vous régaler autour d’un bon repas moules frites en famille ou entre amis.

L’ambiance musicale sera assurée par Momo et Théa.

L’équipe du comité des fêtes de Saint Martin de Villeréal vous attend nombreux !

Réservation obligatoire (jusqu’au 5 août)

Venez danser et vous régaler autour d’un bon repas moules frites en famille ou entre amis.

L’ambiance musicale sera assurée par Momo et Théa.

L’équipe du comité des fêtes de Saint Martin de Villeréal vous attend nombreux !

Réservation obligatoire (jusqu’au 5 août) .

Saint-Martin-de-Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 15 68 35 saintmartinanim@gmail.com

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English : Repas moules frites

Come dance and enjoy a delicious meal of mussels and fries with family or friends.

Momo and Théo will provide the musical entertainment.

The team from the Saint Martin de Villeréal Festival Committee hopes to see many of you there!

Reservations required (until August 5)

L’événement Repas moules frites Saint-Martin-de-Villeréal a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Coeur de Bastides