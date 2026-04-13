Repas Omelette aux asperges Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Brocas

Repas Omelette aux asperges

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01 22:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Les asperges ont ce petit quelque chose de raffiné qui transforme un plat très simple en véritable moment de plaisir.

Leur saveur délicate avec une pointe d’amertume réveille le palais sans jamais l’agresser. Quand elles sont bien fraîches et justes cuites (encore légèrement croquantes), elles offrent une texture tendre mais ferme. Les asperges blanches plus douces et subtiles évoquent une cuisine élégante et printanière.

Déguster des asperges, c’est un peu comme célébrer le retour des beaux jours, un plaisir saisonnier, éphémère mais attendu avec impatience . C’est pourquoi, chers amis n’oubliez pas de vous inscrire rapidement au cercle pour une nouvelle soirée de

bonheur, d’échange et de délectation au 05/58/51/42/41

Places limitées. .

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English : Repas Omelette aux asperges

L’événement Repas Omelette aux asperges Brocas a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande