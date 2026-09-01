Informations pratiques

Château-Garnier

Repas Paëla et feu d’artifice

Plan d’eau Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Repas paëla qui comprend apéritif et dessert.

Suivi du feu d’artifice offert par la municipalité.

Apportez vos couverts. .

Plan d’eau Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 87 64

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English : Repas Paëla et feu d’artifice

L’événement Repas Paëla et feu d’artifice Château-Garnier a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou