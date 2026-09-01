UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Château-Garnier

Repas Paëla et feu d’artifice Château-Garnier

samedi 19 septembre 2026 · Château-Garnier

Repas Paëla et feu d’artifice Château-Garnier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Plan d'eau
Ville
86350 Château-Garnier
Département
Vienne
Tarif

Château-Garnier

Repas Paëla et feu d’artifice

Plan d’eau Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Repas paëla qui comprend apéritif et dessert.
Suivi du feu d’artifice offert par la municipalité.
Apportez vos couverts.   .

Plan d’eau Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 87 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas Paëla et feu d’artifice

L’événement Repas Paëla et feu d’artifice Château-Garnier a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou