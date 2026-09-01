AGENDA · Château-Garnier
Repas Paëla et feu d’artifice Château-Garnier
samedi 19 septembre 2026 · Château-Garnier
Informations pratiques
Château-Garnier
Repas Paëla et feu d’artifice
Plan d’eau Château-Garnier Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Repas paëla qui comprend apéritif et dessert.
Suivi du feu d’artifice offert par la municipalité.
Apportez vos couverts. .
Plan d’eau Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 87 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Paëla et feu d’artifice
L’événement Repas Paëla et feu d’artifice Château-Garnier a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou