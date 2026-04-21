repas paëlla Hautefaye
repas paëlla Hautefaye jeudi 14 mai 2026.
Hautefaye
repas paëlla
Hautefaye Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 12:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Menu apéritif, pâté de gibier, paëlla, salade fromage, dessert, café, vin. Réservation avant le 30 avril.
Menu apéritif, pâté de gibier, paëlla, salade fromage, dessert, café, vin. Réservation avant le 30 avril. .
Hautefaye 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 51 35 88
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English : repas paëlla
Menu: aperitif, game pâté, paëlla, cheese salad, dessert, coffee, wine. Reservations by April 30.
L’événement repas paëlla Hautefaye a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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