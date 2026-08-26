Informations pratiques

Westhoffen

Repas Paëlla

4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 11:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Repas Paëlla le Dimanche 25 octobre 2026 à 12h à la salle Les Cerisiers, organisé par la Chorale Condordia de Westhoffen.

Au menu bretzel Paëlla dessert café 30€.

Menu de substitution Poulet frites et légumes.

Réservation obligatoire.

Ouverture de la salle dès 11h30.

Animation musicale par l’Orchestre Ma Bonne Etoile.

Réservation obligatoire au 06 09 48 00 80 ou 03 88 50 50 53 ou concordia.westhoffen@gmail.com .

4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 48 00 80 concordia.westhoffen@gmail.com

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English :

L’événement Repas Paëlla Westhoffen a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble