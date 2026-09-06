Informations pratiques

Westhoffen

Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen

4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen

Dans le cadre des Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif, l’AHWE organise une randonnée à la découverte de ce patrimoine

Date dimanche 13 septembre 2026

Départ 9h

Lieu salle des cerisiers à Westhoffen

Durée 1 journée

Tarif gratuit (inscription obligatoire)

Réservation ahwe67@gmail.com

Parcours 12km, 300m de dénivelé possitif

Programme

9h30 départ

Visite commentée du patrimoine juif de Westhoffen

Randonnée des Colporteurs jusqu’à Romanswiller via le Geisweg et Cosswiller à travers la forêt

Midi repas tiré du sac (pic-nic) sur les hauteurs de Cosswiller

Après-midi visite de l’ancienne synagogue de Romanswiller (transformée en salle de répétition pour la musique) puis du cimetière juif

Retour en voiture depuis Romanswiller jusqu’à Westhoffen vers 16h environ 0 .

4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est ahwe67@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen Westhoffen a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble