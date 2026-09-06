Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen Westhoffen
dimanche 13 septembre 2026 · Westhoffen
Informations pratiques
Westhoffen
Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen
4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen
Dans le cadre des Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif, l’AHWE organise une randonnée à la découverte de ce patrimoine
Date dimanche 13 septembre 2026
Départ 9h
Lieu salle des cerisiers à Westhoffen
Durée 1 journée
Tarif gratuit (inscription obligatoire)
Réservation ahwe67@gmail.com
Parcours 12km, 300m de dénivelé possitif
Programme
9h30 départ
Visite commentée du patrimoine juif de Westhoffen
Randonnée des Colporteurs jusqu’à Romanswiller via le Geisweg et Cosswiller à travers la forêt
Midi repas tiré du sac (pic-nic) sur les hauteurs de Cosswiller
Après-midi visite de l’ancienne synagogue de Romanswiller (transformée en salle de répétition pour la musique) puis du cimetière juif
Retour en voiture depuis Romanswiller jusqu’à Westhoffen vers 16h environ 0 .
4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est ahwe67@gmail.com
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English :
L’événement Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen Westhoffen a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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