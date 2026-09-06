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AGENDA · Westhoffen

Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen Westhoffen

dimanche 13 septembre 2026 · Westhoffen

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
4 rue de Molsheim
Ville
67310 Westhoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Westhoffen

Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen

4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen

Dans le cadre des Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif, l’AHWE organise une randonnée à la découverte de ce patrimoine  

Date dimanche 13 septembre 2026
Départ 9h
Lieu salle des cerisiers à Westhoffen
Durée 1 journée
Tarif gratuit (inscription obligatoire)
Réservation ahwe67@gmail.com
Parcours 12km, 300m de dénivelé possitif 

Programme  

9h30 départ
Visite commentée du patrimoine juif de Westhoffen
Randonnée des Colporteurs jusqu’à Romanswiller via le Geisweg et Cosswiller à travers la forêt
Midi repas tiré du sac (pic-nic) sur les hauteurs de Cosswiller
Après-midi visite de l’ancienne synagogue de Romanswiller (transformée en salle de répétition pour la musique) puis du cimetière juif
Retour en voiture depuis Romanswiller jusqu’à Westhoffen vers 16h environ 0  .

4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est   ahwe67@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes de la culture et du patrimoine Juif Westhoffen Westhoffen a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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