Informations pratiques

Westhoffen

Journées Européennes du Patrimoine Westhoffen

9 rue Staedtel Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite de Westhoffen pour les JEP le 20/09, 14h-17h

Journées Européenne du Patrimoine Westhoffen

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, participez à une grande visite du village. Café/kuchen dans la gloriette sur les remparts ouvert tout l’après-midi.

Date dimanche 20 septembre 2026

Lieu cour de la mairie

Départ 14h

Durée 3h 0 .

9 rue Staedtel Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est ahwe67@gmail.com

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English :

Visit Westhoffen for the JEP on 20/09, 14h-17h

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Westhoffen Westhoffen a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble