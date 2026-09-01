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AGENDA · Westhoffen

Journées Européennes du Patrimoine Westhoffen Westhoffen

dimanche 20 septembre 2026 · Westhoffen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
9 rue Staedtel
Ville
67310 Westhoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Westhoffen

Journées Européennes du Patrimoine Westhoffen

9 rue Staedtel Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite de Westhoffen pour les JEP le 20/09, 14h-17h
Journées Européenne du Patrimoine Westhoffen

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, participez à une grande visite du village. Café/kuchen dans la gloriette sur les remparts ouvert tout l’après-midi. 

Date dimanche 20 septembre 2026
Lieu cour de la mairie
Départ 14h
Durée 3h 0  .

9 rue Staedtel Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est   ahwe67@gmail.com

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English :

Visit Westhoffen for the JEP on 20/09, 14h-17h

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Westhoffen Westhoffen a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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