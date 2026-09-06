Visite commentée du patrimoine de Westhoffen, Village de Westhoffen, Westhoffen

Informations pratiques

Visite commentée du patrimoine de Westhoffen Dimanche 20 septembre, 14h00 Village de Westhoffen Bas-Rhin

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez le riche patrimoine historique de Westhoffen : l’enceinte fortifiée du Staedtel, classée monument historique, son ancien quartier juif avec la synagogue, les maisons à pans de bois des XVIe au XVIIIe siècles, l’église médiévale Saint-Martin également classée.

Café-kuchen proposé dans la gloriette des remparts tout l’après-midi. Rendez-vous à 14h00 dans la cour de la mairie.

Durée de la visite environ 3h.

Village de Westhoffen Cour de la Mairie, 9 rue Staedtel, 67310 Westhoffen Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est 06.16.91.24.89 http://www.westhoffen.net Westhoffen, au riche passé, présente un patrimoine diversifié. Le centre ancien, ceint de remparts du XIVe siècle, abrite des sites remarquables : cours seigneuriales (Obermayerhof, Hanau-Lichtenberg), vestiges de l’église romane Saint-Ehrard (XIIe), synagogue du XIXe siècle, maisons à pans de bois (XVIe-XVIIe), église Saint-Martin aux vitraux médiévaux, cimetière israélite et château de la Rosenbourg.

Parcourez le riche patrimoine historique de Westhoffen : l’enceinte fortifiée du Staedtel, classée monument historique, son ancien quartier juif avec la synagogue, les maisons à pans de bois des XVIe…

©AHWE