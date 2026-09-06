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Visite commentée du patrimoine de Westhoffen, Village de Westhoffen, Westhoffen

dimanche 20 septembre 2026 · Village de Westhoffen · Westhoffen

Visite commentée du patrimoine de Westhoffen, Village de Westhoffen, Westhoffen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Westhoffen
Adresse
Cour de la Mairie, 9 rue Staedtel, 67310 Westhoffen
Ville
67310 Westhoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
Participation libre

Visite commentée du patrimoine de Westhoffen Dimanche 20 septembre, 14h00 Village de Westhoffen Bas-Rhin

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez le riche patrimoine historique de Westhoffen : l’enceinte fortifiée du Staedtel, classée monument historique, son ancien quartier juif avec la synagogue, les maisons à pans de bois des XVIe au XVIIIe siècles, l’église médiévale Saint-Martin également classée.
Café-kuchen proposé dans la gloriette des remparts tout l’après-midi. Rendez-vous à 14h00 dans la cour de la mairie.
Durée de la visite environ 3h.

Village de Westhoffen Cour de la Mairie, 9 rue Staedtel, 67310 Westhoffen Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est 06.16.91.24.89 http://www.westhoffen.net Westhoffen, au riche passé, présente un patrimoine diversifié. Le centre ancien, ceint de remparts du XIVe siècle, abrite des sites remarquables : cours seigneuriales (Obermayerhof, Hanau-Lichtenberg), vestiges de l’église romane Saint-Ehrard (XIIe), synagogue du XIXe siècle, maisons à pans de bois (XVIe-XVIIe), église Saint-Martin aux vitraux médiévaux, cimetière israélite et château de la Rosenbourg.
Parcourez le riche patrimoine historique de Westhoffen : l’enceinte fortifiée du Staedtel, classée monument historique, son ancien quartier juif avec la synagogue, les maisons à pans de bois des XVIe…

©AHWE

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