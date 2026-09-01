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AGENDA · Westhoffen

Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen

dimanche 27 septembre 2026 · Westhoffen

Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
4 route de Molsheim
Ville
67310 Westhoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Westhoffen

Bourse aux vêtements et jouets enfant

4 route de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Bourse aux vêtements et jouets enfant organisé par l’association Les Ptits Cerisiers.
Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 de 8h à 13h à la salle Les Cerisiers à Westhoffen.
Plus de 90 exposants !
Buvette sur place. 0  .

4 route de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est   lesptitscerisiers@gmail.com

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English :

L’événement Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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