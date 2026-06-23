Repas partagé, ciné et débat à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt
Repas partagé, ciné et débat à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Laurent-d’Olt
Repas partagé, ciné et débat à la médiathèque
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’association Adoc vous invite à une soirée repas partagé, ciné et débat à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt
de 19h30 à 20h30 pot offert par la mairie et repas partagé
amenez de quoi grignoter !
20h30 projection du documentaire de 55 minutes Virage vers le futur !
suivie d’un débat animé par le PNR des Grands Causses et ADOC
entrée gratuite sur réservation auprès de Franck au 06 76 73 10 86 .
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 76 73 10 86
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English :
The Adoc association invites you to an evening of a potluck dinner, a movie, and a discussion at the Saint Laurent d’Olt media library
L’événement Repas partagé, ciné et débat à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)