Repas partagé, ciné et débat à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Laurent-d’Olt

Repas partagé, ciné et débat à la médiathèque

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’association Adoc vous invite à une soirée repas partagé, ciné et débat à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt

de 19h30 à 20h30 pot offert par la mairie et repas partagé

amenez de quoi grignoter !

20h30 projection du documentaire de 55 minutes Virage vers le futur !

suivie d’un débat animé par le PNR des Grands Causses et ADOC

entrée gratuite sur réservation auprès de Franck au 06 76 73 10 86 .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 76 73 10 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Adoc association invites you to an evening of a potluck dinner, a movie, and a discussion at the Saint Laurent d’Olt media library

L’événement Repas partagé, ciné et débat à la médiathèque Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)