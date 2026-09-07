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Repas partagé, Maison de la Polyculture, Ormes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Polyculture · Ormes

Repas partagé, Maison de la Polyculture, Ormes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de la Polyculture
Adresse
19 rue des Chabasses, 45140 Ormes
Ville
45140 Ormes
Département
Loiret
Tarif
https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/

Repas partagé Samedi 19 septembre, 19h30 Maison de la Polyculture Loiret

https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Un moment de convivialité partagée autour d’un repas et du four à pain de la Maison de la Polyculture.

Maison de la Polyculture 19 rue des Chabasses, 45140 Ormes Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 59 52 28 http://www.ville-ormes.fr https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/
Apportez votre repas, nous allumons le four à pain…

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