Repas partagé, Maison de la Polyculture, Ormes

Informations pratiques

Repas partagé Samedi 19 septembre, 19h30 Maison de la Polyculture Loiret

https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Un moment de convivialité partagée autour d’un repas et du four à pain de la Maison de la Polyculture.

Maison de la Polyculture 19 rue des Chabasses, 45140 Ormes Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 59 52 28 http://www.ville-ormes.fr https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/

Apportez votre repas, nous allumons le four à pain…

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