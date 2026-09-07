Vernissage de l’exposition « Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale », Maison de la Polyculture, Ormes

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale » Samedi 19 septembre, 17h00 Maison de la Polyculture Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

« Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale ».

Cette exposition est née de la découverte exceptionnelle, en décembre 2024, de 350 lettres de Poilus dans une maison de la rue Nationale. Depuis plus d’un an, les services de la commune se mobilisent pour lire, analyser et valoriser ce fonds d’archives : un témoignage bouleversant qui fait revivre le passé de notre village.

Que vous soyez curieux, passionné d’histoire ou sensible au devoir de mémoire, cette exposition est faite pour vous. Elle sera visible jusqu’à l’été prochain.

Maison de la Polyculture 19 rue des Chabasses, 45140 Ormes Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 59 52 28 http://www.ville-ormes.fr https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/

La Maison de la Polyculture vous invite à découvrir sa nouvelle exposition :

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