Repas participatif Coulonges-sur-l’Autize
Repas participatif Coulonges-sur-l’Autize dimanche 15 mars 2026.
Repas participatif
Maison pour tous de Tourteron Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Repas participatif organisé par la Maison pour tous de Tourteron . .
Maison pour tous de Tourteron Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 97 60 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas participatif
L’événement Repas participatif Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-03-04 par CC Val de Gâtine