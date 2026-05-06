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Repas rougail saucisse Guérin

Repas rougail saucisse Guérin

Repas rougail saucisse Guérin samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 47250 Guérin

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Guérin

Repas rougail saucisse

Salle des fêtes Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Menu salade guerinaise, rougail saucisse, dessert
Sur réservation   .

Salle des fêtes Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 79 28 90 

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English : Repas rougail saucisse

L’événement Repas rougail saucisse Guérin a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne