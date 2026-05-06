Repas rougail saucisse Guérin
Repas rougail saucisse Guérin samedi 6 juin 2026.
Guérin
Repas rougail saucisse
Salle des fêtes Guérin Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Menu salade guerinaise, rougail saucisse, dessert
Sur réservation .
Salle des fêtes Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 79 28 90
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English : Repas rougail saucisse
L’événement Repas rougail saucisse Guérin a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne