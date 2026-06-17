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Repas sanglier à la broche La Chapelle-Montbrandeix

Repas sanglier à la broche La Chapelle-Montbrandeix

Repas sanglier à la broche La Chapelle-Montbrandeix samedi 22 août 2026.

Adresse : Etang de Masselièvre

Ville : 87440 La Chapelle-Montbrandeix

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif : 12 12 19 Tarif de base plein tarif

La Chapelle-Montbrandeix

Repas sanglier à la broche

Etang de Masselièvre La Chapelle-Montbrandeix Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Dans le cadre magnifique de l’étang de Masselièvre, venez déguster un repas avec du sanglier à la broche en plat principal. Moment convivial assuré !   .

Etang de Masselièvre La Chapelle-Montbrandeix 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 39 49 

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English : Repas sanglier à la broche

L’événement Repas sanglier à la broche La Chapelle-Montbrandeix a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Ouest Limousin

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