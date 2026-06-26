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Repas Sanglier à la broche Vitrac

Repas Sanglier à la broche Vitrac

Repas Sanglier à la broche Vitrac dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Le Bastie
Ville
24200 Vitrac
Département
Dordogne
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
12 12 Tarif réduit

Vitrac

Repas Sanglier à la broche

Le Bastie Vitrac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

L’Amicale des Chasseurs de Vitrac organise un repas le dimanche 12 juillet à 12h à la salle de Bastié à Vitrac.   .

Le Bastie Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 58 39 04 

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English : Repas Sanglier à la broche

L’événement Repas Sanglier à la broche Vitrac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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