Repas Sanglier à la broche Vitrac
Repas Sanglier à la broche Vitrac dimanche 12 juillet 2026.
Vitrac
Repas Sanglier à la broche
Le Bastie Vitrac Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
L’Amicale des Chasseurs de Vitrac organise un repas le dimanche 12 juillet à 12h à la salle de Bastié à Vitrac. .
Le Bastie Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 58 39 04
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English : Repas Sanglier à la broche
L’événement Repas Sanglier à la broche Vitrac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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