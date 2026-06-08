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Repas soirée dansante Cuzorn

Repas soirée dansante Cuzorn samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Salle Robert Carnejac

Ville : 47500 Cuzorn

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cuzorn

Repas soirée dansante

Salle Robert Carnejac Cuzorn Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Repas et soirée dansante au profit de la recherche sur le cancer.
Renseignements par téléphone.   .

Salle Robert Carnejac Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 94 33 

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English : Repas soirée dansante

L’événement Repas soirée dansante Cuzorn a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne