Repas soirée dansante Cuzorn
Repas soirée dansante Cuzorn samedi 4 juillet 2026.
Cuzorn
Repas soirée dansante
Salle Robert Carnejac Cuzorn Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Repas et soirée dansante au profit de la recherche sur le cancer.
Renseignements par téléphone. .
Salle Robert Carnejac Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 94 33
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English : Repas soirée dansante
L’événement Repas soirée dansante Cuzorn a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne