Cuzorn

Repas soirée dansante

Salle Robert Carnejac Cuzorn Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Repas et soirée dansante au profit de la recherche sur le cancer.

Renseignements par téléphone. .

Salle Robert Carnejac Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 94 33

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English : Repas soirée dansante

L’événement Repas soirée dansante Cuzorn a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne