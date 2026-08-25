Repas-spectacle Le comptoir des artistes Val-et-Châtillon
samedi 28 novembre 2026 · Val-et-Châtillon
Informations pratiques
Val-et-Châtillon
Repas-spectacle Le comptoir des artistes
3 Rue de Petitmont Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-28 19:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Un bistrot, des personnages hauts en couleur, des sketchs à mourir de rire et des chansons de comptoir qui donnent envie de chanter ! Une comédie musicale drôle, populaire et festive… où chaque tournée réserve son lot de surprises !
Au menu Joue de porc et spaetzles fraîches, assiette de fromages, café gourmand.
Tarifs, informations et démarches à suivre au 06 37 53 77 59Tout public
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3 Rue de Petitmont Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 53 77 59 aasc54480@gmail.com
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English :
A bistro, colorful characters, hilarious sketches, and barroom songs that make you want to sing along! A funny, down-to-earth, and festive musical comedy… where every round brings its own set of surprises!
On the menu: pork cheek and fresh spaetzle, a cheese platter, and a gourmet coffee.
For prices, information, and booking details, call 06 37 53 77 59
L’événement Repas-spectacle Le comptoir des artistes Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-08-25 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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