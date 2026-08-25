Informations pratiques

Val-et-Châtillon

Repas-spectacle Le comptoir des artistes

3 Rue de Petitmont Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 19:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Un bistrot, des personnages hauts en couleur, des sketchs à mourir de rire et des chansons de comptoir qui donnent envie de chanter ! Une comédie musicale drôle, populaire et festive… où chaque tournée réserve son lot de surprises !

Au menu Joue de porc et spaetzles fraîches, assiette de fromages, café gourmand.

Tarifs, informations et démarches à suivre au 06 37 53 77 59Tout public

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3 Rue de Petitmont Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 53 77 59 aasc54480@gmail.com

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English :

A bistro, colorful characters, hilarious sketches, and barroom songs that make you want to sing along! A funny, down-to-earth, and festive musical comedy… where every round brings its own set of surprises!

On the menu: pork cheek and fresh spaetzle, a cheese platter, and a gourmet coffee.

For prices, information, and booking details, call 06 37 53 77 59

L’événement Repas-spectacle Le comptoir des artistes Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-08-25 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS