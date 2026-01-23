REPAS TETE DE VEAU Albaret-le-Comtal
REPAS TETE DE VEAU Albaret-le-Comtal dimanche 19 avril 2026.
REPAS TETE DE VEAU
Albaret-le-Comtal Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Repas tête de veau à 12h et à partir de 15h thé dansant avec Tonus Musette organisé par le Comité des fêtes d’Albaret le Comtal .
Albaret-le-Comtal 48310 Lozère Occitanie +33 6 40 32 48 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement REPAS TETE DE VEAU Albaret-le-Comtal a été mis à jour le 2026-01-23 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien