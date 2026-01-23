REPAS TETE DE VEAU

Albaret-le-Comtal Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-19 12:00:00

2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Repas tête de veau à 12h et à partir de 15h thé dansant avec Tonus Musette organisé par le Comité des fêtes d’Albaret le Comtal .

Albaret-le-Comtal 48310 Lozère Occitanie +33 6 40 32 48 57

L'événement REPAS TETE DE VEAU Albaret-le-Comtal a été mis à jour le 2026-01-23