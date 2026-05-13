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Repas traditionnel Arménien Salle des fêtes Sergeac

Repas traditionnel Arménien Salle des fêtes Sergeac

Repas traditionnel Arménien Salle des fêtes Sergeac dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 24290 Sergeac

Département : Dordogne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Sergeac

Repas traditionnel Arménien

Salle des fêtes Le bourg Sergeac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

12h apéritif. 13h repas (assiette de mezzés, kebab de boeuf aubergines au riz, dessert, vin et café compris). Sur réservation. 25€ adulte (10€ enfant -12 ans)
L’Amicale des Arméniens du Périgord organise son repas traditionnel.

A partir de 12h apéritif.
13h début du repas

Au menu
Apéritif assiette de Mézzés
Kebab de boeuf aubergines au riz
Desserts
Vin et café compris.

Sur réservation   .

Salle des fêtes Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 35 32 

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English : Repas traditionnel Arménien

12pm: aperitif. 1pm: meal (mezze platter, beef kebab eggplant with rice, dessert, wine and coffee included). Reservations required. 25? adult (10? child -12 yrs)

L’événement Repas traditionnel Arménien Sergeac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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