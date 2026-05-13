Repas traditionnel Arménien Salle des fêtes Sergeac
Repas traditionnel Arménien Salle des fêtes Sergeac dimanche 7 juin 2026.
Sergeac
Repas traditionnel Arménien
Salle des fêtes Le bourg Sergeac Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
12h apéritif. 13h repas (assiette de mezzés, kebab de boeuf aubergines au riz, dessert, vin et café compris). Sur réservation. 25€ adulte (10€ enfant -12 ans)
L’Amicale des Arméniens du Périgord organise son repas traditionnel.
A partir de 12h apéritif.
13h début du repas
Au menu
Apéritif assiette de Mézzés
Kebab de boeuf aubergines au riz
Desserts
Vin et café compris.
Sur réservation .
Salle des fêtes Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 35 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas traditionnel Arménien
12pm: aperitif. 1pm: meal (mezze platter, beef kebab eggplant with rice, dessert, wine and coffee included). Reservations required. 25? adult (10? child -12 yrs)
L’événement Repas traditionnel Arménien Sergeac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Sergeac (Dordogne)
- Printemps de la biodiversité Balade et conte en forêt Parking de la carrière Sergeac 31 mai 2026
- Printemps de la biodiversité Fascinantes libellules Eglise de Sergeac Sergeac 6 juin 2026
- Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon Site de Castel-Merle Sergeac 30 juillet 2026
- Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon Site de Castel-Merle Sergeac 13 août 2026
- Visite nocturne guidée 2026 Sergeac le bourg Sergeac 27 août 2026