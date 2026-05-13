Repas traditionnel Arménien Salle des fêtes Sergeac

Sergeac

Repas traditionnel Arménien

Salle des fêtes Le bourg Sergeac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

12h apéritif. 13h repas (assiette de mezzés, kebab de boeuf aubergines au riz, dessert, vin et café compris). Sur réservation. 25€ adulte (10€ enfant -12 ans)

L’Amicale des Arméniens du Périgord organise son repas traditionnel.

A partir de 12h apéritif.

13h début du repas

Au menu

Apéritif assiette de Mézzés

Kebab de boeuf aubergines au riz

Desserts

Vin et café compris.

Sur réservation .

Salle des fêtes Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 35 32

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English : Repas traditionnel Arménien

12pm: aperitif. 1pm: meal (mezze platter, beef kebab eggplant with rice, dessert, wine and coffee included). Reservations required. 25? adult (10? child -12 yrs)

L’événement Repas traditionnel Arménien Sergeac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère