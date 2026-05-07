Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon Site de Castel-Merle Sergeac
Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon Site de Castel-Merle Sergeac jeudi 13 août 2026.
Sergeac
Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon
Site de Castel-Merle Route de Castel-Merle Sergeac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
10h-12h. Testez les techniques de survie des hommes préhistoriques. À partir de 8 ans. Réservation en ligne. 6€
Plongez-vous au temps des hommes préhistoriques en découvrant le riche site de Castel-Merle et testez les techniques de survie de ces derniers. À partir de 8 ans. 20 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin).
Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .
Site de Castel-Merle Route de Castel-Merle Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon
10am-12pm. Test the survival techniques of prehistoric man. Ages 8 and up. Book online. 6?
L’événement Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon Sergeac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère