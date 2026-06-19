Cinéma en plein air Le chant des forêts Place des templiers Sergeac
Cinéma en plein air Le chant des forêts Place des templiers Sergeac vendredi 31 juillet 2026.
Sergeac
Cinéma en plein air Le chant des forêts
Place des templiers Le bourg Sergeac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
22h Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. 5€
Projection en plain air proposée par Ciné passion 24.
Synopsis
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.
En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes de Sergeac .
Place des templiers Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en plein air Le chant des forêts
10 p.m.: Vincent Munier takes us deep into the forests of the Vosges. It was here that he learned everything from his father, Michel, a naturalist who spent his life on the lookout in the woods. 5?
L’événement Cinéma en plein air Le chant des forêts Sergeac a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Sergeac (Dordogne)
- Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon Site de Castel-Merle Sergeac 30 juillet 2026
- Été actif Vis ma vie de Cro-Magnon Site de Castel-Merle Sergeac 13 août 2026
- Visite nocturne guidée 2026 Sergeac le bourg Sergeac 27 août 2026
- Savoir-faire au rendez-vous Le Château de Cramirat Place des Templiers Sergeac 30 août 2026