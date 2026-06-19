Cinéma en plein air Le chant des forêts Place des templiers Sergeac vendredi 31 juillet 2026.

Sergeac

Cinéma en plein air Le chant des forêts

Place des templiers Le bourg Sergeac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 22:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

22h Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. 5€

Projection en plain air proposée par Ciné passion 24.

Synopsis

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes de Sergeac .

Place des templiers Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

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English : Cinéma en plein air Le chant des forêts

10 p.m.: Vincent Munier takes us deep into the forests of the Vosges. It was here that he learned everything from his father, Michel, a naturalist who spent his life on the lookout in the woods. 5?

L’événement Cinéma en plein air Le chant des forêts Sergeac a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère