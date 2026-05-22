Savoir-faire au rendez-vous Le Château de Cramirat Place des Templiers Sergeac
Savoir-faire au rendez-vous Le Château de Cramirat Place des Templiers Sergeac dimanche 30 août 2026.
Sergeac
Savoir-faire au rendez-vous Le Château de Cramirat
Place des Templiers Château de Cramirat Sergeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
14h30. La visite vous permettra d’explorer les différentes étapes du chantier et mieux comprendre le rôle essentiel des savoir-faire traditionnels. Sur réservation. Gratuit
Participez à une visite exceptionnelle du Château de Cramirat et découvrez l’histoire du lieu ainsi que le projet de restauration actuellement en cours. La visite vous permettra d’explorer les différentes étapes du chantier et mieux comprendre le rôle essentiel des savoir-faire traditionnels maçons, charpentiers, couvreurs en lauze qui contribuent aujourd’hui à redonner vie à ce patrimoine unique?
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère .
Place des Templiers Château de Cramirat Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Savoir-faire au rendez-vous Le Château de Cramirat
14h30. The visit will allow you to explore the different stages of the construction site and better understand the essential role of traditional know-how. Reservations required. Free
L’événement Savoir-faire au rendez-vous Le Château de Cramirat Sergeac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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