Arbas

REPAS TRADITIONNEL LA JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS

PRÉ COMMUN Arbas Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Entre mémoire locale et traditions vivantes, cette journée festive met à l’honneur les liens historiques entre le Comminges et la Catalogne espagnole

Entre mémoire locale et traditions vivantes, cette journée festive met à l’honneur les liens historiques entre le Comminges et la Catalogne espagnole. Tout au long de la journée, découvrez l’exposition de Nicole Fourtané consacrée aux mouvements migratoires des XVIe et XVIIe siècles, accompagnée d’une conférence à 11h au Pré Commun. Des invités venus de Cunit en Catalogne présenteront également une exposition photos, tandis que le groupe Les Troubadours du Comminges animera la journée en musique et en danse.

– À midi, l’association offrira l’apéritif sous les arcades de la mairie avant un repas traditionnel sur inscription.

– La journée se poursuivra vers 17h avec la levée du brandon de la Saint-Jean et un atelier de fabrication des halhots, ces petits brandons portatifs emblématiques des fêtes de feu.

Menu du repas traditionnel

vermicelle, la poule au pot et sa sauce poulette, ses légumes et son farci, crème anglaise maison avec son sablé, vin, café.

Pensez à amener votre vaisselle et vos couverts. 16 .

PRÉ COMMUN Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

Between local memory and living traditions, this festive day honours the historical links between Comminges and Spanish Catalonia

L’événement REPAS TRADITIONNEL LA JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS Arbas a été mis à jour le 2026-05-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE