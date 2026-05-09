Arbas

TOTS CAMINS ENDURO VTT

Arbas Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

5 Spéciales chronométrées 15000D+ 30km.

Samedi enduro kids & mini kids U7 à U15,

Dimanche enduro VTT & VTTAE à partir de U17 35 .

Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

5 timed special stages 15000D+ 30km.

L’événement TOTS CAMINS ENDURO VTT Arbas a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE