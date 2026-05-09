TOTS CAMINS ENDURO VTT Arbas
TOTS CAMINS ENDURO VTT Arbas samedi 20 juin 2026.
Arbas
TOTS CAMINS ENDURO VTT
Arbas Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
5 Spéciales chronométrées 15000D+ 30km.
Samedi enduro kids & mini kids U7 à U15,
Dimanche enduro VTT & VTTAE à partir de U17 35 .
Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5 timed special stages 15000D+ 30km.
L’événement TOTS CAMINS ENDURO VTT Arbas a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Arbas (Haute-Garonne)
- RANDO CASCADE DE PLANQUE Arbas 24 mai 2026