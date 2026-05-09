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TOTS CAMINS ENDURO VTT Arbas

TOTS CAMINS ENDURO VTT Arbas samedi 20 juin 2026.

Ville : 31160 Arbas

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 35 35 35 Tarif enfant

Arbas

TOTS CAMINS ENDURO VTT

Arbas Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

5 Spéciales chronométrées 15000D+ 30km.
Samedi enduro kids & mini kids U7 à U15,
Dimanche enduro VTT & VTTAE à partir de U17 35  .

Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

5 timed special stages 15000D+ 30km.

L’événement TOTS CAMINS ENDURO VTT Arbas a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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