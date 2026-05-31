Immigration des Commingeois en Catalogne espagnole dimanche 14 juin 2026, Place de la mairie Arbas, Arbas

Immigration des Commingeois en Catalogne espagnole dimanche 14 juin 2026 Vendredi 26 juin, 11h00 Place de la mairie Arbas Haute-Garonne

Entrée libre, inscription pour le repas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T11:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T11:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Prise de contact en 2024 de la ville de Cunit avec l’association Mémoire de l’Arbas pour nouer des liens historiques avec les lieux d’origine de personnes ayant contribué au peuplement de leur hameau en Catalogne espagnole comptant à l’époque une vingtaine d’habitants et qui venaient de trois villages de Comminges.

Après cette première visite, un groupe de 9 personnes d’Arbas a passé une semaine en avril 2025 dans la région de Cunit pour mieux la connaitre. La municipalité de Cunit a reçu le groupe. Des contacts se sont noués.

Les mois suivants ont été dédiés à initier une recherche historique sur ces mouvements migratoires pas étudiés en France. Une exposition a été réalisée et des articles rédigés et publiés dans le bulletin de l’association Mémoire de l’Arbas. La JPP 2026 est dédiée à ce thème et recevra une forte délégation de Cunit.

Place de la mairie Arbas Place de la mairie Arbas Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0664082709 »}]

Etude des mouvements migratoires entre Comminges et Catalogne espagnole aux 16e et 17e siècles Emigration Migration

Florence ETIENNE