Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou Cagnotte
Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou Cagnotte jeudi 25 juin 2026.
Cagnotte
Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou
56 route de Lesablère Cagnotte Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 12:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
La Ferme de Beleslou vous accueille afin de vous faire découvrir son terroir et sa gastronomie locale. Présentation des produits de la ferme, repas traditionnel landais et animation musicale. Sur réservation au 05 58 73 18 92.
La Ferme de Beleslou vous accueille afin de vous faire découvrir son terroir et sa gastronomie locale. Présentation des produits de la ferme, repas traditionnel landais et animation musicale. Au menu apéritif, garbure landaise, assiette landaise, côtelettes de canard à la braise et pommes de terre sautées persillade, salade, fromage de brebis et confiture, tourtière landaise aux pommes. Vins, café et armagnac compris. Sur réservation au 05 58 73 18 92. .
56 route de Lesablère Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 18 92 info@ferme-beleslou.com
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English : Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou
The Ferme de Beleslou welcomes you to discover its terroir and local gastronomy. Presentation of farm products, traditional Landais meal and musical entertainment. Reservations required on 05 58 73 18 92.
L’événement Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou Cagnotte a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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