Repas tripes ou gardiane, Salle polyvalente, Sénéchas

Repas tripes ou gardiane Dimanche 7 juin, 12h00 Salle polyvalente Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Réservation avant le 25 mai par téléphone.

Salle polyvalente 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 01 39 23 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 14 06 »}]

Organisé par le Comité de Restauration de l’Église de Sénéchas, avec la participation de la Confrérie des Mange-Tripes d’Alès. Repas