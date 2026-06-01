Répétition ouverte au public de Flor Carioca, Salle des Variétés – ASC Bonne Garde, Nantes

Répétition ouverte au public de Flor Carioca 3 juin et 1 juillet Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T18:30:00+02:00 – 2026-07-01T22:00:00+02:00

Nous ouvrons au public nos répétitions des premiers mercredis des mois de juin et juillet : 3 juin et 1er juillet 2026 à partir de 18h30.

Venez nombreuses et nombreux échanger avec les sambistes, percussionnistes, danseuses/danseurs, bénévoles de l’école ; assister à la répétition (20h) ; et partager un moment convivial (boissons et petite restauration possibles).

Munissez-vous de protections auditives si vous en avez ; sinon, nous vous les fournirons.

A bientôt !

Salle des Variétés – ASC Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.flor-carioca.fr/ »}]

Venez découvrir les coulisses d’une école de samba ! samba percussions