Répétition ouverte de la Schola Cantorum de Nantes Lycée La Perverie Nantes
Répétition ouverte de la Schola Cantorum de Nantes Lycée La Perverie Nantes mardi 23 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 20:00 – 22:30
Gratuit : oui Adulte, Etudiant
[RECRUTEMENT CHORISTES]Répétition ouverte au public curieux de découvrir une première lecture commune de notre prochain programme 2026-2027.Après le succès de nos concerts Eternal Light de Howard Goodall, nous sommes à la recherche de nouveaux choristes pour démarrer un nouveau programme : Le Requiem d’Anton Bruckner et la Messe d’Otto Nicolai et d’autres œuvres, sous la direction de Thierry Bréhu.Au piano : Laurence ChiffoleauVous avez une expérience chorale et êtes motivé, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, pour un premier essai ou simplement en parler, vous êtes les bienvenus !Le mardi 23 Juin au Lycée de la Perverie à Nantes à 20hAu plaisir de vous rencontrer.
Lycée La Perverie Breil – Barberie Nantes 44300
02 40 14 53 70 https://www.la-perverie.fr/ https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com
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