Répétition ouverte de la Schola Cantorum de Nantes Lycée La Perverie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 20:00 – 22:30

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

[RECRUTEMENT CHORISTES]Répétition ouverte au public curieux de découvrir une première lecture commune de notre prochain programme 2026-2027.Après le succès de nos concerts Eternal Light de Howard Goodall, nous sommes à la recherche de nouveaux choristes pour démarrer un nouveau programme : Le Requiem d’Anton Bruckner et la Messe d’Otto Nicolai et d’autres œuvres, sous la direction de Thierry Bréhu.Au piano : Laurence ChiffoleauVous avez une expérience chorale et êtes motivé, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, pour un premier essai ou simplement en parler, vous êtes les bienvenus !Le mardi 23 Juin au Lycée de la Perverie à Nantes à 20hAu plaisir de vous rencontrer.

Lycée La Perverie Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 14 53 70 https://www.la-perverie.fr/ https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com



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