Répétition ouverte Théâtre National de Bretagne Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Répétition ouverte Théâtre National de Bretagne Rennes Samedi 19 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur réservation à partir du 05/09/2026
À l’occasion de la résidence de création du spectacle « Scènes de la vie conjugale » d’Arthur Nauzyciel, venez assister à un moment de répétition et de travail.
Le TNB est un lieu de création dans lequel les équipes artistiques sont accueillies en résidence.
À l’occasion de la résidence de création du spectacle « Scènes de la vie conjugale » d’Arthur Nauzyciel, venez assister à un moment de répétition et de travail.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00.000+02:00
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https://www.t-n-b.fr/programmation/repetition-scenes-de-la-vie-conjugale
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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