Répétition publique Salle des fêtes Marcillac-Lanville

Marcillac-Lanville

Répétition publique

Salle des fêtes Salle des fêtes de Marcillac-Lanville Marcillac-Lanville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez assister à une répétition chorale, vous entendrez les morceaux travaillés durant cette année.

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Salle des fêtes Salle des fêtes de Marcillac-Lanville Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 54 06 17 president@artculturecharente.fr

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English :

Come along to a choir rehearsal and hear the pieces we’ve been working on this year.

L’événement Répétition publique Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Rouillacais