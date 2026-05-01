Répétition publique Salle des fêtes Marcillac-Lanville
Répétition publique Salle des fêtes Marcillac-Lanville dimanche 31 mai 2026.
Marcillac-Lanville
Répétition publique
Salle des fêtes Salle des fêtes de Marcillac-Lanville Marcillac-Lanville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez assister à une répétition chorale, vous entendrez les morceaux travaillés durant cette année.
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Salle des fêtes Salle des fêtes de Marcillac-Lanville Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 54 06 17 president@artculturecharente.fr
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English :
Come along to a choir rehearsal and hear the pieces we’ve been working on this year.
L’événement Répétition publique Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Rouillacais