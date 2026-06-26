Reporté La fête de l’été de la paroisse protestante de Molsheim Molsheim
Reporté La fête de l’été de la paroisse protestante de Molsheim Molsheim dimanche 13 septembre 2026.
Molsheim
Reporté La fête de l’été de la paroisse protestante de Molsheim
lieu dit le ZICH Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
célébration du culte, Barbecue, Apéro
célébration du culte,
Barbecue
Apéro
Reporté au 13/09/2026 .
lieu dit le ZICH Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 44
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English :
celebration of worship, Barbecue, Apéro
L’événement Reporté La fête de l’été de la paroisse protestante de Molsheim Molsheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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