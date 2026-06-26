Reporté La fête de l’été de la paroisse protestante de Molsheim Molsheim dimanche 13 septembre 2026.

Molsheim

Reporté La fête de l’été de la paroisse protestante de Molsheim

lieu dit le ZICH Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

célébration du culte, Barbecue, Apéro

célébration du culte,

Barbecue

Apéro

Reporté au 13/09/2026 .

lieu dit le ZICH Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 44

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English :

celebration of worship, Barbecue, Apéro

L’événement Reporté La fête de l’été de la paroisse protestante de Molsheim Molsheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig