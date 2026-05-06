Représentation de Danse Ancienne Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Représentation de Danse Ancienne par les classes d’Ana YEPES à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch.

Venez découvrir les classes d’Ana YEPES du Conservatoire Charles Munch pour une représentation de Danse Ancienne.

Le mercredi 06 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

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