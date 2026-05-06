Représentation de Danse Ancienne Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Représentation de Danse Ancienne Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mercredi 6 mai 2026.
Représentation de Danse Ancienne par les classes d’Ana YEPES à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch.
Venez découvrir les classes d’Ana YEPES du Conservatoire Charles Munch pour une représentation de Danse Ancienne.
Le mercredi 06 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
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