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Représentation de Danse Ancienne Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Représentation de Danse Ancienne Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Représentation de Danse Ancienne Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : <p>Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.</p>

Représentation de Danse Ancienne par les classes d’Ana YEPES à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch.

Venez découvrir les classes d’Ana YEPES du Conservatoire Charles Munch pour une représentation de Danse Ancienne.
Le mercredi 06 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
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