Représentation de théâtre Dévorez-moi par la troupe Interlude La Cour Vive Le Creusot

Représentation de théâtre Dévorez-moi par la troupe Interlude

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Préparez-vous à savourer une pièce aussi croustillante qu’hilarante ! Un grand chef, une vengeance explosive, et un “plat” vraiment inattendu.

Régalons-nous de l’humour d’une comédie totalement déjantée. Inattendu, rythme endiablé, répliques savoureuses et situations absurdes.

Comédie de boulevard de Olivier Lejeune du milieu des années 2000 et à fort succès. L’histoire met en scène une situation totalement absurde et cocasse autour de la gastronomie, le tout traité avec humour sans violence explicite. Saluée par la presse comme drôle et fine , avec un texte succulent et une comédie à consommer sans modération . De nombreux critiques ont mis en avant son humour efficace, ses situations impossibles et son rythme soutenu. Excellent divertissement théâtral. .

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 02 92 36 lacourvive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Représentation de théâtre Dévorez-moi par la troupe Interlude

L’événement Représentation de théâtre Dévorez-moi par la troupe Interlude Le Creusot a été mis à jour le 2026-03-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)