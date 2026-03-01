Représentation de théâtre Dévorez-moi par la troupe Interlude La Cour Vive Le Creusot
Représentation de théâtre Dévorez-moi par la troupe Interlude
La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Préparez-vous à savourer une pièce aussi croustillante qu’hilarante ! Un grand chef, une vengeance explosive, et un “plat” vraiment inattendu.
Régalons-nous de l’humour d’une comédie totalement déjantée. Inattendu, rythme endiablé, répliques savoureuses et situations absurdes.
Comédie de boulevard de Olivier Lejeune du milieu des années 2000 et à fort succès. L’histoire met en scène une situation totalement absurde et cocasse autour de la gastronomie, le tout traité avec humour sans violence explicite. Saluée par la presse comme drôle et fine , avec un texte succulent et une comédie à consommer sans modération . De nombreux critiques ont mis en avant son humour efficace, ses situations impossibles et son rythme soutenu. Excellent divertissement théâtral. .
La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 02 92 36 lacourvive@gmail.com
